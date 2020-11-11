فيديو مضحك لطفل عربي يقلد ترامب... شاهد!

أشعل الطفل اليمني أيمن الحنشلي البالغ من العمر 13 عاماً مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو له وهو يقلد بعض عبارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر شيوعاً.
فقد حقق فيديو الفتى اليمني الذي يعيش في الولايات المتحدة مشاهدات هائلة، وظهر وهو يقول :"لدي الملايين، ملايين الدولارات، الملايين، ملايين، المليارات، ملايين الدولارات".
ويقول فضل الحنشلي والد أيمن، إن ابنه لديه موهبة في تقليد الآخرين، وأضاف "ابني موهوب. يحب تحميل مقاطع فيديو له على قناته على اليوتيوب".
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