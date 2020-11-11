وكان التحدي أن يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا لدراجته النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما هب زملاؤه في محاولة لإطفاء النيران وإنقاذه.
وركض الضابط على قديمه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق.
ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق، المصممة لرجال الإطفاء.
وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
يذكر أن الرقم القياسي السابق في "غينيس" لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 مترا، وسجله معا مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر هندي حاول دخول موسوعة 'غينيس' فعاقبته النيران.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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