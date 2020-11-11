حصلت الخليج 365 على وثائق تظهر جمع تواقيع نيابية لإضافة فقرة إلى مشروع قانون تمويل العجز المالي، يُلزم الحكومة بتقديم مرشحي الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب خلال فترة أقصاها عند مطلع العام المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. جمع تواقيع نيابية لإضافة مقترح لقانون الاقتراض يتعلّق بالدرجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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