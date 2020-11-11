انتخبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، الاربعاء، النائب شيروان جمال الدوبرداني رئيساً لها. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "اللجنة انتخبت شيروان الدوبرداني رئيسا لها، بينما انتخبت النائب محمود اديب الكعبي نائباً للرئيس". واضاف المصدر ان "اللجنة اختارت النائب محمد الظاهر الجحيشي مقرراً لها".

كانت هذه تفاصيل خبر الأقاليم النيابية تنتخب الدوبرداني رئيساً لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.