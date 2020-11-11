الفياض يصل إلى دمشق للقاء الأسد

وذكر المكتب الاعلامي للفياض في بيان مقتضب، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد".

جدير بالذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى التي يجريها الفياض إلى سوريا، حيث سبقتها زيارات التقى خلالها الرئيس بشار الأسد وحمل إليه رسائل عدة.