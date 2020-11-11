أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

تنشر الخليج 365 قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء (11 تشرين الثاني 2020).

ففي أسواق الجملة ل‍ ‍‍شارع النهر في ‍ ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 325.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 322.500 دينار.



وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 330 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 305 و320 ألفاً. أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 302.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 300.000.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 330 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 305 و320 ألفاً. علما أن المثقال الواحد يساوي( خمسة غرامات).

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