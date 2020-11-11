



واضاف البخاتي، انه "من خلال المناقشة من الجهات المختصة، فقد وجدنا الية حل يتم السماح من خلالها لتشكيل نظام مختلط في مجالس تلك المؤسسات مناصفة بين القطاع العام والخاص لضمان تقليل الضرر على اصحاب تلك المؤسسات وبنفس الوقت تخفيف اعباء الطلبة"، لافتا الى ان "الفكرة سيتم اعدادها ومناقشتها بشكل تفصيلي وعلى شكل مقترح قانون يتم تقديمه الى لجنتي التربية والتعليم العالي البرلمانيتين والتنسيق معهما على الصياغة النهائية له ليكون بوابة لحل تلك المشكلة مراعاة لوضع الطلبة الاقتصادي ودون الإضرار بالطرف الآخر". وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، ان "تجربة جائحة كورونا والازمة الاقتصادية اشرت لدينا مشكلة كبيرة وخطيرة دفع ثمنها طلبة المدارس والجامعات الاهلية، بعد تقليص أيام الدوام يقابلها تمسك تلك المدارس والجامعات بنفس الاقساط الواجبة الدفع من أولئك الطلبة"، مبينا ان "تلك المؤسسات الاهلية كانت تبدي اعذارها بأنها ملزمة بدفع رواتب الاساتذة فيها بشكل طبيعي وتسديد ما عليها من التزامات ضريبية وباقي الالتزامات المالية ما منعها من تقليل الاقساط".واضاف البخاتي، انه "من خلال المناقشة من الجهات المختصة، فقد وجدنا الية حل يتم السماح من خلالها لتشكيل نظام مختلط في مجالس تلك المؤسسات مناصفة بين القطاع العام والخاص لضمان تقليل الضرر على اصحاب تلك المؤسسات وبنفس الوقت تخفيف اعباء الطلبة"، لافتا الى ان "الفكرة سيتم اعدادها ومناقشتها بشكل تفصيلي وعلى شكل مقترح قانون يتم تقديمه الى لجنتي التربية والتعليم العالي البرلمانيتين والتنسيق معهما على الصياغة النهائية له ليكون بوابة لحل تلك المشكلة مراعاة لوضع الطلبة الاقتصادي ودون الإضرار بالطرف الآخر".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن مقترح شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجامعات والمدارس الاهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.