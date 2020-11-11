رياضة 2020-11-11 | 10:28 408 مشاهدة

قدمت الهيئة الادارية لنادي السماوة الرياضي، طلباً الى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم بنقل ملعب مباراة فريقه امام الشرقاط. وسيتواجه الفريقان على ملعب "الشرقاط" ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس العراق. وبحسب طلب السماوة، فإن النادي يتخوف على وفده بسبب الاوضاع الامنية في المنطقة، وخوفاً على لاعبيه والوفد يطالب بنقله الى ملعب آمن. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر ملعب 'الشرقاط' يُخيف نادي السماوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.