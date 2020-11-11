مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

قرر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، تأجيل جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر تأجيل جلسته المقررة اليوم، نصف ساعة لعدم اكتمال نصابها القانوني".

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