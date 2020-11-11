الاتحاد الاماراتي يؤكد حرصه على توفير كل الاحتياجات الخاصة بأسود الرافدين

وذكر بيان عن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ان "رئيس وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، أحمد كوجر، التقى بالامين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري، والذي قام بزيارة لمقر بعثة منتخبنا الوطني الذي يقيم معسكره في الامارات ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023".ونقل بن هزام بحسب البيان، تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الاماراتي وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً للبعثة العراقية "طيب الإقامة والاستفادة من فترة المعسكر ، مؤكداً حرص اتحاد كرة القدم على "توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخب طوال فترة تواجده في الإمارات".

ووجه رئيس الوفد العراقي، احمد كوجر، الشكر والتقدير لاتحاد الإمارات لكرة القدم على كل التسهيلات والخدمات التي يقدمه مما كان لها الأثر الإيجابي لدى أعضاء البعثة الوفد العراقي.