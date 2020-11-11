في اول زيارة معلنة.. وزير خارجية البحرين في اسرائيل الاسبوع المقبل

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الزيارة ستجري على الأرجح الخميس المقبل، وستكون أول زيارة علنية الى إسرائيل يقوم بها الدبلوماسي البحريني المخضرم عبد اللطيف الزياني (66 عاما) الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.وجاء إعلان أشكنازي متزامنا مع إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء اتفاق التطبيع مع البحرين الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رافعة كبيرة للاقتصاد".

وقال نتنياهو: "صادقنا في الكنيست على اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والبحرين. اتفاقية السلام هذه رافعة هائلة لاقتصادنا وسيستفيد منها جميع المواطنين الإسرائيليين. شاهدوا ما يحدث الآن بفضل اتفاقيات السلام التي أبرمناها: تواصل السفن القادمة من الإمارات تفريغ حمولتها في ميناء حيفا".



وأضاف: "أصبحت الرحلات الجوية إلى الهند، بفضل المرور عبر أجواء السعودية ، أقصر وأرخص. بفضل السلام، سنتمكن من ربط خطوط نقل النفط من الخليج إلى إسرائيل، ومن هناك إلى أوروبا. هذه ثورة حيوية حقيقية".

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا على "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر.