مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365،إن "مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن شارع اكد في مدينة الكاظمية ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه "تم اعتقال القاتل".