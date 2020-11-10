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استقالة مسؤول بارز في البنتاغون بعد خلاف مع البيت الأبيض

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قدم كبير مسؤولي السياسة في وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته، بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع politico.
وحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين حاليين وسابقين في وزراة الدفاع، فإن استقالة أندرسون تأتي بعد خلاف مع مكتب شؤون الموظفين بالبيت الأبيض، مشيرا إلى أن رحيل أندرسون سيمهد الطريق لمرشح الرئيس دونالد ترامب أنطوني تاتا ليتولى هذا المنصب.

وكتب أندرسون في رسالة استقالته: "أنا ممتن بشكل خاص لأنني مكلف بقيادة رجال ونساء السياسة المتفانين، الذين يلعبون دورا رئيسيا في أمن أمتنا. الآن كما هو الحال دائما يعتمد نجاحنا على المدى الطويل على الالتزام بدستور الولايات المتحدة، يقسم جميع الموظفين العموميين بالدعم والدفاع".

يذكر أن هذه الاستقالة تأتي بعد يوم واحد من إقالة ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، بسبب خلافات سياسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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