التطورات السياسية وملف النازحين على طاولة مباحثات الحلبوسي وبلاسخارت

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الثلاثاء، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والإسراع بحسم ملف النازحين.
وبحث الطرفان، بحسب البيان، "تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية السعي لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية، من أجل استقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية بما يسهم في استقرار البلاد، والعمل سويةً من أجل مواجهة التحديات وتحقيق متطلبات المواطنين وإجراء انتخابات تعبِّر عن إرادتهم".
وتابع البيان، أن اللقاء ناقش أيضاً، "دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين، والعمل على العودة الطوعية، والإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت".
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