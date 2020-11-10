وزير الدفاع يكشف عن رغبة بالتعاقد لشراء طائرات من فرنسا

كشف وزير الدفاع جمعة عناد، الثلاثاء، عن رغبة بالتعاقد لشراء طائرات من فرنسا. وقال عناد في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هدف زيارتنا إلى فرنسا تعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات". وأضاف "هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات (رافال الجيل الرابع بلس) من فرنسا وسنعرض قرار التعاقد بشأن شراء الطائرات على مجلس الوزراء".

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