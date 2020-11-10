للمرة الأولى.. وفيات كورونا اليومية في إيطاليا تتخطى الـ500 منذ نيسان

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، تسجيل 530 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أول حصيلة يومية تتجاوز الـ500 حالة منذ أبريل الماضي.

وأكدت الوزارة، أيضا، تسجيل 35098 حالة إصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها. وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 995463 حالة، فيما سجل إجمالي وفيات وصل إلى 42433 حالة وفاة.

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