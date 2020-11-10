وصل رئيس أركان الجيش الفريق الأول ركن عبد الأمير يار الله والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الزيارة تأتي من أجل "بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة العراقية".
وأضافت، أنه كان في استقباله يار الله "في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي".
وأضافت، أنه كان في استقباله يار الله "في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش يصل إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.