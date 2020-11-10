رئيس أركان الجيش يصل إلى السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن الزيارة تأتي من أجل "بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة العراقية".

وأضافت، أنه كان في استقباله يار الله "في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي".

