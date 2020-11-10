انتحار فتاة باطلاق نار في ذي قار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتحار فتاة باطلاق النار على نفسها في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فتاة اقدمت على الانتحار باطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس داخل دارها ضمن منطقة الشمامرة في ذي قار"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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