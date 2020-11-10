الكاظمي يوجّه الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم اللقاح ضد كورونا

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان الاخير وجه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم اللقاح ضد كورونا وقال ملا طلال في مؤتمر صحافي عقده اليوم وتابعته الخليج 365، ان "الكاظمي وجه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم اللقاح ضد فيروس كورونا". واضاف ان "الحكومة الحالية لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي".

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