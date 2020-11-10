المتحدث باسم الكاظمي يتحدث عن صرف رواتب الموظفين

اعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الثلاثاء، عن امله تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته الخليج 365، "نأمل تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل". واضاف ان "قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة".

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