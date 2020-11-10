وفاة صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا وأكدت أسرة عريقات وفاته لوسائل اعلام، مشيرة إلى أنه كان يعالج بمستشفى إسرائيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الجهاز التنفسي ما سبب مضاعفات أدت لنقله لمشفى هداسا بداخل إسرائيل. ونعت حركة فتح "ابنها القائد الوطني الكبير صائب عريقات" في تغريدة على (تويتر).

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