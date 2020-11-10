دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، اللجنة المالية النيابية، إلى تضمين مبلغ 600 مليار دينار في مشروع قانون تمويل العجز المالي، لتمويل المرحلة الاولى من ميناء الفاو الكبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي يدعو لتضمين 600 مليار دينار بقانون العجز لتمويل مشروع ميناء الفاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.