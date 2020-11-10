قدّرت دراسة أعدتها الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الاحتياطيات المؤكدة من النفط على مستوى العالم بنحو 1.3 تريليون برميل في مطلع 2020، كما بلغت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي أكثر من 200 تريليون متر مكعب.
واضافت أن "النمو المضطرد لعدد سكان العالم يترافق مع نمو الطلب على الطاقة، وتعمل الصناعة البترولية على تلبية هذا الطلب ضمن مسارات مختلفة من ضمنها مسار الإمداد الذي يبدأ من حفر البئر مروراً بعمليات الإكمال والإنتاج والنقل والتكرير والتخزين، وصولاً إلى التوزيع".
واشارت الى ان النفقات المرصودة لعمليات الحفر، تشكل نحو ربع ميزانية عمليات الاستكشاف والإنتاج على مستوى العالم، وأنه غالباً ما تستمر عمليات الحفر بشكل حثيث طيلة فترة تطوير الحقل التي قد تمتد لبضعة عقود.
ولفتت الدراسة إلى أن كل مشكلة تمت مواجهتها في أي موقع في العالم، تفتح فرصة أمام منعها أو حلها في مكان آخر، وتعني عملياً تحسين كفاءة الحفر.
وتعتبر عملية الحفر العملية الأساسية في الصناعة البترولية، وهي ذات كلفة مرتفعة للغاية، إذ يعتبر الحفر عملية متكاملة تتناسب الفائدة المتوخاة منها طرداً مع استدامة عملية الحفر برمّتها من النواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية والاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر 1.3 تريليون برميل و200 تريليون متر مكعب احتياطيات نفط وغاز مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.