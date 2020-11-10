إياك رمي قشر الليمون بعد اليوم... فهو المسؤول عن جمالك!

تُمزج المكونات جيداً ويتم فرك الوجه بالمزيج ثم تركه على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر. ومن المفيد جداً تكرار العملية نفسها 3 مرات أسبوعياً إلى أن تختفي الرؤوس السوداء تماماً.



ويشُار إلى أن قشر الليمون يتمتع بالكثير من الخصائص المهمة، فهو يعمل على تجديد البشرة ومنع ظهور حبّ الشباب وإزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة وتخليص الجسم من السموم. كما أنه يساهم في الحد من الانتفاخ المزعج وفي تنظيف الكبد وتحسين عملية الهضم ومنع الإصابة بالإمساك وخفض ضغط الدم.

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