اليوم.. المالية النيابية تعقد اجتماعاً لوضع الرقم الحقيقي المطلوب في قانون تمويل العجز

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، ان اللجنة ستعقد اليوم، اجتماعاً جديداً لها بغية المناقشة بشكل اكثر عمقا لقانون تمويل العجز المالي المرسل من قبل الحكومة ووضع الرقم الحقيقي المطلوب ضمن القانون لتمريره في الجلسات المقبلة.



وقال الصفار في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة في اجتماعها أمس مع رئيس الحكومة تم الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي، وقد تبين لدينا خلال الاجتماع بان الهدف هو واحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرتكز على توفير ما يحتاجه الشعب"، مبينا ان "لدينا اجتماع اليوم كلجة مالية برلمانية، لمناقشة اكثر عمقا للقانون ووضع الرقم الحقيقي المطلوب ضمن القانون بغية المضي بالتصويت عليه في الجلسات المقبلة".



وأوضح، ان "اعضاء البرلمان يمثلون الشعب وهدفنا بالتعاون مع الحكومة الحفاظ على المال العام، بالتالي سنعمل على تمرير القانون و نحدد المبلغ المطلوب الى البنود الضرورية والملحة والتي لا يمكن تأجيلها كـ الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية و مستحقات الفلاحين وباقي الابواب الاساسية ثم نذهب لتمرير القانون بشكل يؤدي الخدمة المرجوة منه دون إثقال كاهل الحكومة بديون مستقبلية كبيرة"، مؤكداً أن "مجلس النواب بعد استكمال هذه الخطوة فحينها فسنكون بانتظار الخطة المالية الكاملة من الحكومة والمتمثلة بمشروع موازنة العام المقبل".

