تسجيل هزة أرضية في السليمانية

ضربت هزة ارضية، الثلاثاء، بدرجة (4,6) على مقياس ريختر قضاء بازيان في محافظة السليمانية .
وافادت وزارة النقل في بيان تلقته الخليج 365، ان "مراصدها في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الموافق 10/ 11 / 2020 في قضاء بازيان من محافظة السليمانية عند الساعة (2:18:26) بالتوقيت المحلي للمحافظة" .
واوضح البيان ان "الهزة قد بلغت قوتها (6’4) درجة على مقياس رختر في قضاء بازيان من محافظة السليمانية، وتم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين، واعقبه حدوث هزة ارضية اخرى في تمام الساعة 2,24,31 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها ( 3,4) درجة على مقياس رختر" .
واوضح البيان ان "الهزة قد بلغت قوتها (6’4) درجة على مقياس رختر في قضاء بازيان من محافظة السليمانية، وتم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين، واعقبه حدوث هزة ارضية اخرى في تمام الساعة 2,24,31 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها ( 3,4) درجة على مقياس رختر" .
ونوه بيان الوزارة بالقول "سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى"، فيما دعت المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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