ارمينيا تعلن انتهاء الحرب مع اذربيجان

ونقلت "الجزيرة" عن الوزارة قولها، إن "الحرب انتهت وهناك أمور كثيرة يجب القيام بها ونرجو من الجميع الامتناع عن أي أعمال تخريبية".

وأضافت :"علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي والنظر للمستقبل وبناء جيش قوي يستحقه أبناء أرمينيا".

