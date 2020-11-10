ارمينيا تعلن انتهاء الحرب مع اذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الثلاثاء، عن انتهاء الحرب مع أذربيجان.
ونقلت "الجزيرة" عن الوزارة قولها، إن "الحرب انتهت وهناك أمور كثيرة يجب القيام بها ونرجو من الجميع الامتناع عن أي أعمال تخريبية".
وأضافت :"علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي والنظر للمستقبل وبناء جيش قوي يستحقه أبناء أرمينيا".
وأضافت :"علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي والنظر للمستقبل وبناء جيش قوي يستحقه أبناء أرمينيا".
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