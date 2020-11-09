الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال اربعة 'ارهابيين' في سامراء

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال اربعة "ارهابيين" في سامراء. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ردا على العملية الجبانة التي استهدفت قواتنا الامنية في الضلوعية وبجهد استخباري استثنائي وبتنسيق تام ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات الفوج الاول لواء مغاوير القيادة تم الاطاحة باربعة ارهابيين واعتقالهم في منطقة المعتصم بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين". وأضافت أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".

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