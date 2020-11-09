دولة مجاورة للعراق تسجل 5665 إصابة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة في موجزها اليومي أن أكبر عدد للإصابات سجل في عمان التي سجلت 3147 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 271 حالة، فيما غادرت 225 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا بلغ 1999 حالة، منها 411 حالة على أسرة العناية المشددة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 20.5 في المئة.