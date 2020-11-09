ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر. وعين ترامب بحسب "روسيا اليوم" مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.

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