إصابة وزير الإسكان الأمريكي بفيروس كورونا

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزير الإسكان بن كارسون مصاب بفيروس كورونا ، ليصبح أحدث ضحية لتفشي كورونا في البيت الأبيض. وبحسب قناة "ABC" فإن نتائج اختبار كارسون لكوفيد-19 جاءت إيجابية. وذكر مصدر مطلع وفقاً لوكالة "رويترز" يوم الجمعة إنه تم تشخيص كورونا لدى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الأسبوع الماضي حيث ظهر مرارا في المناسبات العامة دون ارتداء كمامة.

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