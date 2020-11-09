الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ





عدد الاصابات 639 موزعة كالآتي: وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الموقف الوبائي اليومي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هي:عدد الاصابات 639 موزعة كالآتي: أبو غريب ——————67

ابو دشير ——————11

الاسكان ——————2

الاعلام ——————21

البياع ——————14

التاجي ——————18

التراث ——————7

الحارثية ——————1

الحرية ——————20

الخطيب ——————7

الــدورة -———-——53

الدولعي ——————1

الرحمانية ——————1

السيدية ——————7

الشعلة ——————28

الصالحية ——————13

الطارمية ——————40

العامرية ——————6

العطـيـفيـة -—————1

الغزاليـة -—————18

القادسيـة —————-22

الكاظميـة —————22

المحمودية —————35

المـعالـف —————1

المشاهدة —————1

المنصور —————-19

المواصلات -————-2

الوشاش —————-3

اليـرموك ——-———30

جــكوك —————-13

حي الجامعة ————-19

حي الجهاد -————61

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-21

حي العدل ——-——-13

سبع البور —————3

سجن مكافحة الارهاب—1

شارع حيفا ———--— 4

كرادة مريم ————1

مجمع مطار بغداد——-1

سكنة جانب الرصافة-—16

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة بابل ——-——2 الحارثية ——————1الحرية ——————20الخطيب ——————7الــدورة -———-——53الدولعي ——————1الرحمانية ——————1السيدية ——————7الشعلة ——————28الصالحية ——————13الطارمية ——————40العامرية ——————6العطـيـفيـة -—————1الغزاليـة -—————18القادسيـة —————-22الكاظميـة —————22المحمودية —————35المـعالـف —————1المشاهدة —————1المنصور —————-19المواصلات -————-2الوشاش —————-3اليـرموك ——-———30جــكوك —————-13حي الجامعة ————-19حي الجهاد -————61حي الخضراء -————9حي العامل -————-21حي العدل ——-——-13سبع البور —————3سجن مكافحة الارهاب—1شارع حيفا ———--— 4كرادة مريم ————1مجمع مطار بغداد——-1سكنة جانب الرصافة-—16محافظة ذي قار ——— 1محافظة بابل ——-——2 الشفاء:

603

الوفيات :

3

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