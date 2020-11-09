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مقتل منتسبين واصابة ستة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل منتسبين واصابة ستة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى لواء المشاة ٥٢ بالفرقة ١٤ في قرية بلكانة بمحافظة كركوك".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين احدهما من مديرية شرطة النفط واخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي، فيما جرح ٦ آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة ٥٢ ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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