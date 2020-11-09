مقتل منتسبين واصابة ستة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى لواء المشاة ٥٢ بالفرقة ١٤ في قرية بلكانة بمحافظة كركوك".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن استشهاد منتسبين اثنين احدهما من مديرية شرطة النفط واخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي، فيما جرح ٦ آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة ٥٢ ".