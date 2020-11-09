رسمياً... برشلونة يعلن مدة غياب فاتي

وكان برشلونة قد أعلن عن إصابة فاتي بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، وتنبأت الصحافة الإسبانية بإمكانية غياب اللاعب الشاب لمدة 3 أشهر.

وحدد نادي برشلونة الغياب المتوقعة من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني بعد إجراء فاتي للعملية الجراحية التي خضع لها تحت إشراف الطبيب، رامون كوجات، وستصل إلى 4 أشهر تقريبًا.



وتعد تلك الإصابة سوء حظ كبير لفاتي الذي يتألق منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة، وهو ما دفع مدرب منتخب إسبانيا لاستدعائه خلال معسكري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.