رسمياً... برشلونة يعلن مدة غياب فاتي

2020-11-09 | 16:49
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خضع جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة انسو فاتي لعملية جراحية ناجحة خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابته في مباراة ريال بيتيس.
وكان برشلونة قد أعلن عن إصابة فاتي بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، وتنبأت الصحافة الإسبانية بإمكانية غياب اللاعب الشاب لمدة 3 أشهر.
وحدد نادي برشلونة الغياب المتوقعة من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني بعد إجراء فاتي للعملية الجراحية التي خضع لها تحت إشراف الطبيب، رامون كوجات، وستصل إلى 4 أشهر تقريبًا.
وتعد تلك الإصابة سوء حظ كبير لفاتي الذي يتألق منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة، وهو ما دفع مدرب منتخب إسبانيا لاستدعائه خلال معسكري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وحدد نادي برشلونة الغياب المتوقعة من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني بعد إجراء فاتي للعملية الجراحية التي خضع لها تحت إشراف الطبيب، رامون كوجات، وستصل إلى 4 أشهر تقريبًا.
وتعد تلك الإصابة سوء حظ كبير لفاتي الذي يتألق منذ بداية الموسم الحالي مع برشلونة، وهو ما دفع مدرب منتخب إسبانيا لاستدعائه خلال معسكري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
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