اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن تنفيذ ضربات على اهداف لـ"داعش" في الانبار.
وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة المستمرة نفذ طيران القوة الجوية ضربات ناجحة على أهداف منتخبة لعناصر عصابات داعش الإرهابية".
واضافت ان "الاهداف عبارة عن انفاق في قاطع عمليات الأنبار".
كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية تنفذ ضربات على اهداف لـ'داعش' في الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.