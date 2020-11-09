القوة الجوية تنفذ ضربات على اهداف لـ'داعش' في الانبار

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة المستمرة نفذ طيران القوة الجوية ضربات ناجحة على أهداف منتخبة لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "الاهداف عبارة عن انفاق في قاطع عمليات الأنبار".