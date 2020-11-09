اكثر من ١٠ الاف اصابة بكورونا في ايران خلال يوم واحد

وقالت الصحة الإيرانية إنه "تم تسجيل 10.463 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 692.949، كما تم تسجيل 458 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 38.749".

وارتفع عدد المتعافين إلى 525.641، فيما لا زال 5.561 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة. وبلغ عدد تحاليل كورونا حتى اليوم في البلاد 5.263.173.



ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن كافة الأقاليم الـ31 في إيران لا تزال في وضع صحي خطير وهي موزعة كالتالي:

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، وكردستان.



4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سبستان وبلوشسيتان.