مفوضية حقوق الانسان تدعو الهجرة للتأني في غلق المخيمات

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاثنين، وزارة الهجرة والمهجرين الى التأني في غلق مخيمات النازحين.

وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"ندعو وزارة الهجرة الى تأمين متطلبات العودة الطوعية للنازحين والتأني في غلق المخيمات لحين اكمال الجوانب الانسانية للنازحين". واضاف ان "ادعوة جاءت حتى لايكون هنالك مبرر لعودة قسرية او عكسية بسبب الاجراءات العاجلة".



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