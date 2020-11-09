اجتماع للقانونية النيابية لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم داعش

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، اجتماعا مع رئيس واعضاء اللجنة القانونية النيابية لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم عناصر "داعش".





واكد الكعبي بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال الاجتماع على "اهمية ان يكون المقترح منسجما مع القوانين والمعايير والمواثيق الدولية"، داعيا الى "اهمية التنسيق مع الرئاسات والجهات المعنية للخروج بقانون رصين ودقيق، والاسراع في تقديمه لإدراجه في جدول اعمال الجلسات المقبلة للمضي بتشريعه ".



وشدد على "ضرورة الاسراع في محاكمة عناصر داعش الارهابي على الجرائم الدموية الوحشية التي ارتكبوهـا في العراق من اقصاه الى اقصاه ، وانزال اقصى العقوبات بحقهم ، وفقآ لما يقرره اعضاء المحكمة المشار إليهــا"، مبينا ان "هذه الجرائم لا تقف عند حدود البشرية فحسب ، وانما ارتكبت ضد التاريخ والاديان والمكونات والثقافات".

