اخبار العالم / اخبار العراق

وفد اسود الرافدين يتوجه الى الامارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-11-09 | 15:21

وفد اسود الرافدين يتوجه الى الامارات

357 مشاهدة


توجه وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، الى دولة الامارات العربية المتحدة، للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً لتصفيات آسيا المزدوجة.
وستنطلق الطائرة الخاصة باسود الرافدين من مطار بغداد الى دبي في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتخلف عن وفد المنتخب، كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسبب اصابتهم بفيروس وضرغام اسماعيل وريبين سولاقا بسبب الاصابة.


وسيلتحق بشار رسن وهمام طارق مباشرة الى الامارات في وقت لاحق اليوم، فيما من المقرر ان يصل علي عدنان صباح يوم غد الثلاثاء.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين امام الاردن في الـ12 من الشهر الجاري وامام اوزباكستان في الـ17 من الشهر ذاته.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد اسود الرافدين يتوجه الى الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا