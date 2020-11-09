وفد اسود الرافدين يتوجه الى الامارات

وستنطلق الطائرة الخاصة باسود الرافدين من مطار بغداد الى دبي في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتخلف عن وفد المنتخب، كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسبب اصابتهم بفيروس كورونا وضرغام اسماعيل وريبين سولاقا بسبب الاصابة.



وسيلتحق بشار رسن وهمام طارق مباشرة الى الامارات في وقت لاحق اليوم، فيما من المقرر ان يصل علي عدنان صباح يوم غد الثلاثاء.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين امام الاردن في الـ12 من الشهر الجاري وامام اوزباكستان في الـ17 من الشهر ذاته.