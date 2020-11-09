اتحاد الغرف التجارية يوقع اتفاقية للتعاون المشترك مع القطاع الخاص السعودي

اعلن اتحاد الغرف التجارية العراقي، الاثنين، توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي.

وقال بيان للاتحاد تلقته الخليج 365، انه "تعزيزا للتعاون الأخوي ولفتح أفاق جديدة للتبادل التجاري، وعلى هامش المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وقعت صباح هذا اليوم اتفاقية للتعاون المشترك بين القطاع الخاص العراقي والسعودي ,والتي وقعها من الجانب العراقي عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية وبحضور الملحق التجاري السعودي في العراق فيصل بن عبد العزيز الحماد".

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واشار البيان الى ان "الاتفاقية واسعة المضامين وتحتوي على مجالات كبيرة من التعاون وتبادل الخبرات إيمانا من الجانب العراقي بأن القطاع الخاص السعودي قطاع كبير ونشط وخلال السنوات الماضية اثبت وجوده على الساحة العربية والدولية وساهم مساهمة فاعلة بالناتج المحلي السعودي بنسبة تتجاوز ال 28%.".

وقال الزهيري "ستكون لنا زيارة الى الرياض قريبا لاستكمال ما بدأنا به بالسعي للاندماج مع المحيط العربي والإقليمي، والاستفادة من الشركات السعودية في مجال الأعمال والمال والمصارف والشركات القابضة الكبيرة و قناعتنا بأن هذه الدول استقطبت العديد من الشركات الفاعلة والتي يمكن الاستفادة من خبراتها وتوأمة القطاع الخاص العراقي معها في فتح مشاريع جديدة وتنشيط حركة الزراعة والصناعة وتشغيل الشباب العراقي ودفع عجلة العمل والإنتاج".