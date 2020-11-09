كبيان يرد على مطالبات استبعاده من انتخابات الاولمبية

وتسلمت اللجنة التحضيرية للانتخابات صباح اليوم، اعتراضاً مقدماً من عضو الجمعية العمومية مصطفى جبار علك، للمطالبة باستبعاد كبيان من الترشيح وعدم السماح له بالتصويت خلال المؤتمر الانتخابي القادم.

وقال كبيان في بيان تلقته الخليج 365، "اود أن اؤكد بانني الممثل القانوني والشرعي للاتحاد العراقي للسباحة استنادا الى وثائق رسمية صادرة من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الاولمبية العراقية استندت الى بنود قانونية اعتمدتها اللجنة الاولمبية الدولية من خلال دعوتنا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ، مما يعد اعترافا واضحا وصريحا".



واضاف "كذلك الاعتراف القضائي الوطني والذي رد دعوة سرمد عبدالاله محمد بحكم تمييزي، واعتراف وزارة الشباب والرياضة باجراءاتنا وشرعيتنا لرئاسة الاتحاد وكذلك الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي حسمت شرعيتنا بكتاب رسمي، انه مبعث فخر لنا ان لا نكون متهمين بتزوير او جرم اخلاقي او قضايا تتعلق بالمال العام".

ومن المقرر ان ينعقد المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاولمبية، يوم السبت الموافق 2020/11/14 في تمام الساعة الرابعة عصراً.

