البرلمان يرفع جلسته الى الاربعاء المقبل

رفعت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، جلسة المجلس الى يوم الاربعاء المقبل. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الى الاربعاء المقبل".

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