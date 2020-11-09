ترامب يتحدث عن لقاح قريب لكورونا

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الاثنين، عن سعادته بإعلان شركة "فايزر" للأدوية عن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر "ترامب"، الاثنين، عبر حسابه على "تويتر" تغريدة جاء فيها "لقاح قريب بنسبة فاعلية 90% يا لها من أخبار رائعة.. سوق الأسهم يرتفع".

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