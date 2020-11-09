اتحاد الجودو يقدم طلباً للموافقة على قبول عضويته بالجمعية العمومية للاولمبية

رياضة 2020-11-09 | 14:27 291 مشاهدة قدم رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي، طلباً للهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، للموافقة على قبول عضويته بالدمعية العمومية للاولمبية.

وادناه نص طلب اتحاد الجودو.

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