الاصابة تبعد ضرغام اسماعيل عن صفوف اسود الرافدين

وأثبتتْ الفحوص الطبية، التي اجريت للاعب، عن إصابتهِ بتمزقٍ في العضلة، مما يتطلب إراحته خلال الأيام المقبلة، ليكون اللاعب بذلك خارج حسابات المدرب كاتانيتش لوديتي الأردن وأوزبكستان.

وسيكونُ ضرغام إسماعيل هو رابع لاعب يغيب عن قائمة المنتخب الوطني خلال المواجهتين الوديتين بعد غياب ريبين سولاقا لتعرضه للإصابة، وكذلك غياب اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي لإصابتهما بفيروس كورونا.

