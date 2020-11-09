الشفاء اعلى من الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما تماثل 3305 حالات للشفاء من كورونا. Advertisements وسجلت 53 حالة وفاة جديدة بكورونا



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