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الشفاء اعلى من الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

كما تماثل 3305 حالات للشفاء من كورونا.

 

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وسجلت 53 حالة وفاة جديدة بكورونا
 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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