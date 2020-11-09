بالفيديو قيادات العراق السياسية ترحب بوصول بايدن الى السلطة

جو بايدن يتسلم مقاليد البيت الابيض ويتبوأ عرش الولايات المتحدة وقيادات العراق السياسية ترحب بوصوله الى السلطة وتتفائل لاحداث تغير ايجابي بنوع العلاقة بين بغداد وواشنطن

صاحب الاطروحات المثيرة للجدل والمتناقضة في الشكل والمضمون السياسي الاميركي جو بايدن يتسلم مقاليد البيت الابيض ويتبوأ عرش قيادة الولايات المتحدة لاربع سنوات مقبلة خلفا لدونالد ترامب الذي خسر في مواجهته بفارق كبير.



الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن وبحسب تحليلات المراقبين يختلف كثيرا عن زعماء اميركا السابقين بالنسبة لطبيعة علاقتهم مع القيادات السياسية العراقية اذ تتفاوت طريقة تعاطيه الواقعية مع القضايا والمتغيرات على الساحة العراقية.

شخصيات سياسية اكدت ان بايدن قد زار العراق عشرات المرات منذ عام الفين وثلاثة ووصفته بانه ليس غريبا عن الجو السياسي العراقي ويمتلك فهما دقيقا عما يدور في دهاليز الغرف المغلقة بايدن ابرز المعارضين لزيادة حجم القوات الاميركية عام الفين وسبعة والدافع الاول نحو الانسحاب العسكري نهاية عام الفين واحد عشر واعتماد العنصر السياسي والدبلوماسي للوجود الاميركي في العراق بدلا من اسلوب الاحتلال والقوة العسكرية وفق اتفاقية الاطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن.



وما ان اعلن بايدن فوزه بالانتخابات الرئاسية حتى سارعت القيادات العراقية بمختلف اشكالها واطيافها بدءا من الرئاسات الثلاث وزعماء الاحزاب السياسية الى الترحيب به ودعوته لمد جسور التعاون المشترك لتغيير سياسة الولايات المتحدة التي اثرت سلبا على الملف العراقي حيث تفاءلت معظم القيادات وعدته عونا في تصحيح المسارات التي اختلت كثيرا خلال السنوات الماضية وفي اعادة بناء الثقة بين مختلف الاطراف واحلال الأمن والسلام.