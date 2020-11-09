الكاظمي يجتمع مع اللجنة المالية النيابية بشأن قانون الاقتراض

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتمع، اليوم، مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون الاقتراض. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن الكاظمي اجتمع، ظهر اليوم، مع اللجنة المالية لمناقشة قانون الاقتراض وموازنة 2021".



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