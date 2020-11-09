لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تبحث الانتخابات المبكرة مع مفوضية الانتخابات

وذكر بيان للجنة تلقته الخليج 365،أن "لجنة المراقبة استضافت نائب رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والكادر الفني فيها لبحث خطة المفوضية واستعداداتها بشأن إجراء الانتخابات المبكرة".



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