الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن هجوم الرضوانية وتعلن الحصيلة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموعة إرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص، قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بالتعرض على نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية".

وأضافت الخلية في بيانها، أن ذلك "أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم".

